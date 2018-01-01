Горькая правда
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Горькая правда

Горькая правда (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, It's a Hard Truth Ain't It
Мультфильм, Документальный70 мин18+

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О фильме

Необычная документальная лента с анимационными вставками рассказывает о 13 заключенных, которые на практике познают ремесло кинематографа. Новый опыт помогает им разворошить собственные воспоминания о том, какие обстоятельства привели их к многолетнему пребыванию за решеткой. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Мультфильм, Документальный
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.9 IMDb