Актёры и съёмочная группа фильма «Гордый кораблик»

Режиссёры

Витольд Бордзиловский

Режиссёр

Актёры

Николай Литвинов

Актёрозвучка

Сценаристы

Витольд Бордзиловский

Сценарист

Продюсеры

А. Зорина

Продюсер

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Дживан Тер-Татевосян

Композитор