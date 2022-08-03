Гордость
Wink
Фильмы
Гордость

Гордость (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Aan: Men at Work
Боевик, Криминал149 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пассивная картина борьбы с преступностью в городе изменилась, когда из Пуны прибыл молодой офицер криминальной полиции. Преодолевая трудности, он пытается очистить город от бандитов, сжимая кольцо вокруг преступников.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
149 мин / 02:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb