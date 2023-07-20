Этот фильм пока недоступен
Гонщики на драйве (Фильм, 2023 год) смотреть
О фильме
Комедийный экшен об опытном гонщике, который должен выиграть важный заезд и спасти свою автомастерскую от разорения. Сиквел культового немецкого фильма «Рискованные гонки». Бывший гонщик Берти на грани банкротства —вполне возможно, скоро ему придется расстаться со своей автомастерской. Единственный шанс разобраться с проблемой — предстоящий заезд классических автомобилей с призовым фондом в 150 тысяч евро. Но пока Берти с приятелями готовит машину, способную потягаться с соперниками, в его жизни появляется бывшая жена и просит его присмотреть за их сыном Даниэлем. Режиссером, сопродюсером и монтажером фильма выступил Тиль Швайгер, также сыгравий главную роль. Одним из продюсеров фильма стала Виола Ягер, принимавшая участие в проекте «Достучаться до небес». Над сценарием фильма трудились Мурмель Клаузен, также работавший над фильмами «Ловушка для привидения» и «Нянька», и Майкл Дэвид Пэйт, написавший сценарий к фильму «Обитель тьмы». Чтобы насладиться яркой комедией, не обязательно идти в кино: «Гонщики на драйве», фильм 2023 года, уже можно смотреть онлайн только на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- ТРАктриса
Тина
Руланд
- МКАктёр
Михаэль
Кесслер
- ЛШАктриса
Луна
Швайгер
- ТОАктёр
Тим
Оливер Шульц
- ТТАктёр
Тамер
Тирасоглу
- РГАктёр
Ронис
Голиаф
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- Актриса
Нилам
Фарук
- АШАктёр
Аксель
Штайн
- МКСценарист
Мурмель
Клаузен
- МДСценарист
Майкл
Дэвид Пэйт
- МАСценарист
Мигель
Анджело Пэйт
- ВЯПродюсер
Виола
Ягер
- ФРПродюсер
Филипп
Рейтер
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- Монтажёр
Тиль
Швайгер