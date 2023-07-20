Гонщики на драйве (Фильм, 2023 год) смотреть

Гонщики на драйве
8.12023, Manta, Manta - Zwoter Teil
Комедия, Боевик118 мин18+
Бывший гонщик должен выиграть супер-заезд, чтобы спасти автомастерскую. Комедийный экшен с Тилем Швайгером

О фильме

Комедийный экшен об опытном гонщике, который должен выиграть важный заезд и спасти свою автомастерскую от разорения. Сиквел культового немецкого фильма «Рискованные гонки». Бывший гонщик Берти на грани банкротства —вполне возможно, скоро ему придется расстаться со своей автомастерской. Единственный шанс разобраться с проблемой — предстоящий заезд классических автомобилей с призовым фондом в 150 тысяч евро. Но пока Берти с приятелями готовит машину, способную потягаться с соперниками, в его жизни появляется бывшая жена и просит его присмотреть за их сыном Даниэлем. Режиссером, сопродюсером и монтажером фильма выступил Тиль Швайгер, также сыгравий главную роль. Одним из продюсеров фильма стала Виола Ягер, принимавшая участие в проекте «Достучаться до небес». Над сценарием фильма трудились Мурмель Клаузен, также работавший над фильмами «Ловушка для привидения» и «Нянька», и Майкл Дэвид Пэйт, написавший сценарий к фильму «Обитель тьмы». Чтобы насладиться яркой комедией, не обязательно идти в кино: «Гонщики на драйве», фильм 2023 года, уже можно смотреть онлайн только на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гонщики на драйве»