Гонщики на драйве (Фильм, 2023 год) смотреть

Комедийный экшен об опытном гонщике, который должен выиграть важный заезд и спасти свою автомастерскую от разорения. Сиквел культового немецкого фильма «Рискованные гонки». Бывший гонщик Берти на грани банкротства —вполне возможно, скоро ему придется расстаться со своей автомастерской. Единственный шанс разобраться с проблемой — предстоящий заезд классических автомобилей с призовым фондом в 150 тысяч евро. Но пока Берти с приятелями готовит машину, способную потягаться с соперниками, в его жизни появляется бывшая жена и просит его присмотреть за их сыном Даниэлем. Режиссером, сопродюсером и монтажером фильма выступил Тиль Швайгер, также сыгравий главную роль. Одним из продюсеров фильма стала Виола Ягер, принимавшая участие в проекте «Достучаться до небес». Над сценарием фильма трудились Мурмель Клаузен, также работавший над фильмами «Ловушка для привидения» и «Нянька», и Майкл Дэвид Пэйт, написавший сценарий к фильму «Обитель тьмы».


