Гонка (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Ride
Комедия80 мин18+
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О фильме
Группа друзей: симпатичная клипмейкерша, несколько очень темпераментных рэпперов, начинающая фотомодель, юный гангстер и пара повидавших многое на своем веку водителей автобуса - отправляется на стареньком автобусе в «крестовый поход» за славой из Гарлемав Майами.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- МШРежиссёр
Милисент
Шелтон
- Актёр
Мэлик
Йоба
- МДАктриса
Мелисса
Де Суза
- ДУАктёр
Джон
Уизерспун
- ФСАктёр
Фредро
Старр
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- СФАктёр
Стикки
Фингаз
- КШАктриса
Келли
Шэнинье Уильямс
- АДАктриса
Айделис
ДеЛеон
- ДГАктриса
Джулия
Гаррисон
- ГТАктёр
Гай
Торри
- МШСценарист
Милисент
Шелтон
- Продюсер
Реджинальд
Хадлин
- УХПродюсер
Уоррингтон
Хадлин
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- ДЭКомпозитор
Данн
Э. Пирсон