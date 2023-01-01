Гонка
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Гонка

Гонка (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Ride
Комедия80 мин18+

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О фильме

Группа друзей: симпатичная клипмейкерша, несколько очень темпераментных рэпперов, начинающая фотомодель, юный гангстер и пара повидавших многое на своем веку водителей автобуса - отправляется на стареньком автобусе в «крестовый поход» за славой из Гарлемав Майами.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb