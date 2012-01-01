Гони бабки. Лето в Нью-Йорке
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Гони бабки. Лето в Нью-Йорке

Гони бабки. Лето в Нью-Йорке (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Gimme the Loot
Драмы, Криминал76 мин18+

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Сюжет

Малькольм и София — самая маленькая банда граффитистов в Бруклине — любят забираться на территории соперничающих банд и оставлять там свои затейливые «автографы». Однажды утром, решив насладиться плодами ночных трудов при солнечном свете, парочка обнаружила, что их очередной шедевр замазан логотипом бейсбольной команды New York Mets.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гони бабки. Лето в Нью-Йорке»

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