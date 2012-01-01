Гони бабки. Лето в Нью-Йорке (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Gimme the Loot
Драмы, Криминал76 мин18+
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Сюжет
Малькольм и София — самая маленькая банда граффитистов в Бруклине — любят забираться на территории соперничающих банд и оставлять там свои затейливые «автографы». Однажды утром, решив насладиться плодами ночных трудов при солнечном свете, парочка обнаружила, что их очередной шедевр замазан логотипом бейсбольной команды New York Mets.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АЛРежиссёр
Адам
Леон
- ТРАктриса
Ташиана
Р. Вашинг�тон
- ТХАктёр
Тайшиб
Хиксон
- МАктёр
Мико
- ССАктёр
Сэм
Согор
- АМАктёр
Адам
Мецгер
- ГКАктёр
Грейсон
Круз
- ДХАктёр
Джеймс
Харрис мл.
- ЗЛАктриса
Зои
Лескейз
- ДРАктёр
Джошуа
Ривера
- ММАктёр
Мелвин
Моголи
- АЛСценарист
Адам
Леон
- ДБПродюсер
Доминик
Бьюкэнэн
- НДПродюсер
Натали
Диффорд
- ДВПродюсер
Джаманд
Вашингтон
- ЛБПродюсер
Линдси
Бёрдж
- МФМонтажёр
Морган
Фауст
- ДМОператор
Джонатан
Миллер
- НБКомпозитор
Николас
Брителл