Гони бабки. Лето в Нью-Йорке (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Малькольм и София — самая маленькая банда граффитистов в Бруклине — любят забираться на территории соперничающих банд и оставлять там свои затейливые «автографы». Однажды утром, решив насладиться плодами ночных трудов при солнечном свете, парочка обнаружила, что их очередной шедевр замазан логотипом бейсбольной команды New York Mets.



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