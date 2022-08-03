Голые холмы (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
США, 1849 год. Охваченный золотой лихорадкой фермер Трэйси Пауэлл переезжает из Индианы в Калифорнию. Шесть лет попыток найти золотые залежи оказываются тщетными, и Трэйси возвращается на родину, где женится на своей подруге Джули. Однако в ночь, когда рождается их сын, Пауэлл вновь отправляется на поиски золота. Из-за своей одержимости он теряет друзей и семью, но все равно не может остановиться.
СтранаСША
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb