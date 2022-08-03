США, 1849 год. Охваченный золотой лихорадкой фермер Трэйси Пауэлл переезжает из Индианы в Калифорнию. Шесть лет попыток найти золотые залежи оказываются тщетными, и Трэйси возвращается на родину, где женится на своей подруге Джули. Однако в ночь, когда рождается их сын, Пауэлл вновь отправляется на поиски золота. Из-за своей одержимости он теряет друзей и семью, но все равно не может остановиться.

