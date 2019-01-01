Голубой океан
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Голубой океан

Голубой океан (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.02019, An Ocean Blue
Драма62 мин16+

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О фильме

Аргентинская драма о женщине, чья семейная идиллия рушится во время отдыха.

Лола вместе с мужем и детьми наслаждается летним отпуском у океана. Мороженое вместо обеда, солнечные ванны на пляже, прогулки вдоль берега — кажется, что это лучшее время их жизни. Но Лолу внезапно настигает душевная смута. Она отстраняется от мужа, который против ее новой работы, и погружается в себя. Все кажутся ей чужими, а дикая стихия как будто вторит поднимающейся внутренней тревоге. Когда семья приезжает погостить у друзей, происходит трагедия, окончательно расставляющая все по своим местам.

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Страна
Аргентина
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

5.0 IMDb