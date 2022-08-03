Французско-канадская музыкальная мелодрама по мотивам биографии знаменитой певицы Селин Дион, ставшей особенно популярной благодаря той самой песне из «Титаника» Джеймса Кэмерона. В центре сюжета – скромная провинциалка с уникальным голосом, которая пытается пробить себе дорогу к главным сценам мира. Героине предстоит пройти множество испытаний и на собственном опыте понять, мешает или помогает любовь добиться успеха.

