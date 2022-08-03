Голос любви
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Голос любви (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.12020, Aline
Комедия, Музыка125 мин12+

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О фильме

Французско-канадская музыкальная мелодрама по мотивам биографии знаменитой певицы Селин Дион, ставшей особенно популярной благодаря той самой песне из «Титаника» Джеймса Кэмерона. В центре сюжета – скромная провинциалка с уникальным голосом, которая пытается пробить себе дорогу к главным сценам мира. Героине предстоит пройти множество испытаний и на собственном опыте понять, мешает или помогает любовь добиться успеха.

Страна
США, Канада, Бельгия, Испания, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голос любви»