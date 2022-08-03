Голос любви (фильм, 2020) смотреть онлайн
9.12020, Aline
Комедия, Музыка125 мин12+
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О фильме
Французско-канадская музыкальная мелодрама по мотивам биографии знаменитой певицы Селин Дион, ставшей особенно популярной благодаря той самой песне из «Титаника» Джеймса Кэмерона. В центре сюжета – скромная провинциалка с уникальным голосом, которая пытается пробить себе дорогу к главным сценам мира. Героине предстоит пройти множество испытаний и на собственном опыте понять, мешает или помогает любовь добиться успеха.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВЛРежиссёр
Валери
Лемерсье
- ВЛАктриса
Валери
Лемерсье
- СМАктёр
Сильвен
Марсель
- ДФАктриса
Даниэль
Фишо
- РЛАктёр
Рок
ЛаФортьен
- АВАктёр
Антуан
Везина
- ПДАктриса
Паскаль
Дерошер
- ЖБАктёр
Жан-Ноэль
Брутэ
- ВСАктриса
Виктория
Сио
- СВАктриса
Соня
Вашон
- АЗАктёр
Ален
Зуви
- ВЛСценарист
Валери
Лемерсье
- ББСценарист
Брижитт
Бюк
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- ГБПродюсер
Гонсало
Бендала
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИДАктриса дубляжа
Ирина
Дорошенко
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- ЖЭМонтажёр
Жан-Франсуа
Эли
- Оператор
Лоран
Дайян