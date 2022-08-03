Голодные сердца (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Hungry Hearts
Триллер, Драма108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Американец Джуд и итальянка Мина оказываются запертыми в туалете одного бара в Нью-Йорке. Неловкое знакомство перетекает в бурный роман, за которым следуют свадьба и беременность. Однако с появлением сына отношения пары резко ухудшаются из-за послеродовой депрессии Мины.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Саверио
Костанцо
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Альба
Рорвахер
- Актриса
Роберта
Максвелл
- БРАктёр
Брэндон
Рейсс
- ДРАктёр
Джошуа
Рейсс
- ДУАктёр
Джейк
Уэбер
- ВКАктриса
Виктория
Картахена
- АРАктёр
Аль
Роффе
- ГОАктриса
Гейша
Отеро
- ДСАктёр
Джейсон
Сельвиг
- Сценарист
Саверио
Костанцо
- МФСценарист
Марко
Францозо
- ДМСценарист
Даниэла
Мерло
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- АКХудожница
Антонелла
Каннароцци
- ФКМонтажёр
Франческа
Кальвелли
- ФЧОператор
Фабио
Чанкетти
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани