Голодные сердца

Голодные сердца (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Hungry Hearts
Триллер, Драма108 мин18+

О фильме

Американец Джуд и итальянка Мина оказываются запертыми в туалете одного бара в Нью-Йорке. Неловкое знакомство перетекает в бурный роман, за которым следуют свадьба и беременность. Однако с появлением сына отношения пары резко ухудшаются из-за послеродовой депрессии Мины.

Страна
Италия
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

