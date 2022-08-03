Голодные сердца (фильм, 2014) смотреть онлайн

Американец Джуд и итальянка Мина оказываются запертыми в туалете одного бара в Нью-Йорке. Неловкое знакомство перетекает в бурный роман, за которым следуют свадьба и беременность. Однако с появлением сына отношения пары резко ухудшаются из-за послеродовой депрессии Мины.

