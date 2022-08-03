Голод — это одно из самых страшных чувств человечества. Как далеко можно зайти, чтобы выжить в чрезвычайных обстоятельствах? Пятеро незнакомых друг с другом людей просыпаются в подземной темнице, из которой нет выхода. Вскоре они понимают, что стали жертвами садистского эксперимента по проверке желания человека выжить. Проходит день за днeм без надежды на спасение, а вместо этого приходит чувство страшного голода, которое уничтожает всe человеческое в несчастных людях…

