Голод
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Голод

Голод (фильм, 2009) смотреть онлайн

6.52009, Hunger
Ужасы, Криминал96 мин18+

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О фильме

Голод — это одно из самых страшных чувств человечества. Как далеко можно зайти, чтобы выжить в чрезвычайных обстоятельствах? Пятеро незнакомых друг с другом людей просыпаются в подземной темнице, из которой нет выхода. Вскоре они понимают, что стали жертвами садистского эксперимента по проверке желания человека выжить. Проходит день за днeм без надежды на спасение, а вместо этого приходит чувство страшного голода, которое уничтожает всe человеческое в несчастных людях…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.2 IMDb