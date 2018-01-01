Голая Джульетта (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Juliet, Naked
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
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Сюжет
Энни много лет состоит в бесперспективных отношениях с инфантильным недотепой Дунканом, который со школы фанатеет рок-певцом Такером Кроу, давно вышедшим в тираж. Втайне от бойфренда героиня критикует Кроу в интернете, и звезда решает навестить остроумную девушку. Как отреагирует Дункан?
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Крис
О’Дауд
- АКАктриса
Александра
Клэтворти
- ЛБАктриса
Лили
Брейзиер
- ЛНАктриса
Лили
Ньюмарк
- ДГАктриса
Дениз
Гоф
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- ЕПСценарист
Евгения
Перец
- ДТСценарист
Джим
Тейлор
- ТДСценарист
Тамара
Дженкинс
- НХСценарист
Ник
Хорнби
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- ДСПродюсер
Джеффри
Сорос
- ЛПХудожница
Линдси
Пью
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- РНМонтажёр
Роберт
Нассау
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон