Сюжет

Энни много лет состоит в бесперспективных отношениях с инфантильным недотепой Дунканом, который со школы фанатеет рок-певцом Такером Кроу, давно вышедшим в тираж. Втайне от бойфренда героиня критикует Кроу в интернете, и звезда решает навестить остроумную девушку. Как отреагирует Дункан?



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