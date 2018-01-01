Голая Джульетта
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Голая Джульетта

Голая Джульетта (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Juliet, Naked
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Энни много лет состоит в бесперспективных отношениях с инфантильным недотепой Дунканом, который со школы фанатеет рок-певцом Такером Кроу, давно вышедшим в тираж. Втайне от бойфренда героиня критикует Кроу в интернете, и звезда решает навестить остроумную девушку. Как отреагирует Дункан?

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голая Джульетта»

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