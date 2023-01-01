Глядя в себя
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Глядя в себя

Глядя в себя (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

7.02023, Глядя в себя
Документальный30 мин12+

О фильме

Трое незрячих парфюмеров - Александр, Мария и Анастасия разрабатывают новую линейку своих ароматов-состояний: «уверенность», «нежность» и «влюбленность». Для этого они отправляются в приключение за поиском запахов и экзистенции, которые вдохновят их и подскажут идеальную формулу парфюма. Каждый проделает свой путь и побывает в необычных локациях: от музея минералов, гончарной мастерской и технопарка, до котокафе и музыкального клуба.

Глядя в себя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
30 мин / 00:30

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