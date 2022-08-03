Глубоководные (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Семейная пара арендует квартиру на берегу моря. Их соседями оказываются подозрительные личности, а странные события происходят с пугающей регулярностью. Вскоре молодым людям предстоит узнать, что они оказались в плену последователей таинственного культа.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ЧФРежиссёр
Чед
Феррин
- ДЛАктриса
Джина
Ла Пиана
- РМАктёр
Роберт
Миано
- ЙУАктёр
Йохан
Урб
- ССАктриса
Сильвия
Спросс
- ДДАктриса
Джеки
Дебэтин
- НКАктёр
Николас
Костер
- КМАктриса
Келли
Маруни
- ТМАктёр
Тимоти
Мускателл
- МФАктриса
МакКенна
Ферри
- ДААктёр
Джерри
Айронс
- ЧФСценарист
Чед
Феррин
- ГФСценарист
Говард
Филлипс Лавкрафт
- ЧФПродюсер
Чед
Феррин
- ДЛПродюсер
Джина
Ла Пиана
- РМПродюсер
Роберт
Миано
- ДОПродюсер
Джефф
Олэн
- РБКомпозитор
Ричард
Бэнд