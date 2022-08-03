Глубоководные
Wink
Фильмы
Глубоководные
4.72020, The Deep Ones
Ужасы, Фантастика78 мин18+

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Глубоководные (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Семейная пара арендует квартиру на берегу моря. Их соседями оказываются подозрительные личности, а странные события происходят с пугающей регулярностью. Вскоре молодым людям предстоит узнать, что они оказались в плену последователей таинственного культа.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глубоководные»