Глотай
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Глотай

Глотай (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.52019, Swallow
Триллер, Драма89 мин18+

О фильме

Любящий муж, роскошный дом и долгожданная беременность. Кажется, Хантер не только счастлива, но и окутана заботой со всех сторон. Еe ежеминутно окружают люди, которые всегда дадут совет, как быть хорошей женой и мамой. Почему же тогда она испытывает неутолимый голод, когда смотрит на острые предметы…

Страна
США, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глотай»