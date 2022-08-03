Глотай (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.52019, Swallow
Триллер, Драма89 мин18+
О фильме
Любящий муж, роскошный дом и долгожданная беременность. Кажется, Хантер не только счастлива, но и окутана заботой со всех сторон. Еe ежеминутно окружают люди, которые всегда дадут совет, как быть хорошей женой и мамой. Почему же тогда она испытывает неутолимый голод, когда смотрит на острые предметы…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КМРежиссёр
Карло
Мирабелла-Дэйвис
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ЗГАктриса
Забрина
Гевара
- ЛНАктёр
Лэйт
Накли
- БТАктёр
Бабак
Тафти
- НКАктриса
Николь
Кан
- КМСценарист
Карло
Мирабелла-Дэйвис
- МЭПродюсер
Молли
Эшер
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- КАОператор
Кэтлин
Аризменди