Любящий муж, роскошный дом и долгожданная беременность. Кажется, Хантер не только счастлива, но и окутана заботой со всех сторон. Еe ежеминутно окружают люди, которые всегда дадут совет, как быть хорошей женой и мамой. Почему же тогда она испытывает неутолимый голод, когда смотрит на острые предметы…

