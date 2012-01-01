Globe: Доктор Фауст
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Globe: Доктор Фауст

Фильм Globe: Доктор Фауст

2012, Doctor Faustus
Драма, Комедия16+
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О фильме

Доктор Фауст, охваченный жаждой знания, бросает учебу ради занятий магией и заключает сделку с дьяволом: если Мефистофель будет служить Фаусту при жизни, доктор отдаст свою душу дьяволу после смерти. На время этого театрального представления сцена «Глобуса» превратится в поле битвы между Люцифером и ангелами за душу одного человека.

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Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

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