Фильм Globe: Доктор Фауст
2012, Doctor Faustus
Драма, Комедия16+
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О фильме
Доктор Фауст, охваченный жаждой знания, бросает учебу ради занятий магией и заключает сделку с дьяволом: если Мефистофель будет служить Фаусту при жизни, доктор отдаст свою душу дьяволу после смерти. На время этого театрального представления сцена «Глобуса» превратится в поле битвы между Люци�фером и ангелами за душу одного человека.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- МДРежиссёр
Мэттью
Данстер
- ПХАктёр
Пол
Хилтон
- АДАктёр
Артур
Дарвилл
- ШБАктриса
Шарлотта
Брум
- МКАктёр
Майкл
Кэмп
- РКАктёр
Ричард
Клюс
- НКАктёр
Найджел
Кук
- ДКАктёр
Джонатан
Каллен
- РГАктёр
Роберт
Гудэйл
- УМАктёр
Уильям
Мэннери�нг
- СПАктриса
Сарита
Петровски
- ДДПродюсер
Доминик
Дромгул
- ДДХудожник
Доминик
Дромгул
- СЭМонтажёр
Стив
Эвели
- ЖМКомпозитор
Жуль
Максвелл