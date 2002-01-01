Глаз (фильм, 2002) смотреть онлайн

Мунь ослепла в два года. В двадцать ей трансплантировали роговицу и восстановили зрение, но девушка стала жертвой необъяснимых явлений - теперь таинственные фигуры преследуют её неотступно.



