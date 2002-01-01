Глаз (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Gin gwai
Ужасы, Фэнтези16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мунь ослепла в два года. В двадцать ей трансплантировали роговицу и восстановили зрение, но девушка стала жертвой необъяснимых явлений - теперь таинственные фигуры преследуют её неотступно.
Глаз смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДПРежиссёр
Дэнни
Пан
- ОПРежиссёр
Оксид
Пан
- ЭЧАктёр
Эдмунд
Чэнь
- ЛЧАктёр
Лоуренс
Чоу
- АЛАктриса
Анджелика
Ли
- КИАктриса
Ко
Иньпин
- ВААктёр
Висаруп
Аннуар
- ЮСАктриса
Ют
Сиу Вонг
- ФВАктриса
Флоренс
Ву
- ДДАктриса
Джинда
Дуангтой
- СЮАктриса
Со
Ютлай
- КЛАктриса
Кэнди
Ло
- ДПСценарист
Дэнни
Пан
- ДХСценарист
Джоджо
Хуэй
- ОПСценарист
Оксид
Пан
- АФПродюсер
Аллан
Фанг
- ДХПродюсер
Джоджо
Хуэй
- ЛЧПродюсер
Лоуренс
Чэн
- ПЧПродюсер
Питер
Чан
- ССХудожник
Саймон
Со
- КСХудожник
Критапас
Суттинет
- СВХудожница
Стефани
Вон
- ДДХудожник
Джеймс
Дэвид Голдмарк
- ДКХудожница
Джиттима
Конгсри
- ОПМонтажёр
Оксид
Пан
- ДПМонтажёр
Дэнни
Пан
- ОМКомпозитор
Оранж
Мьюзик