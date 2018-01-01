Wink
Фильмы
Главный герой. Апокалипсис
Актёры и съёмочная группа фильма «Главный герой. Апокалипсис»

Актёры и съёмочная группа фильма «Главный герой. Апокалипсис»

Актёры

Даррен Айснор

Даррен Айснор

Darren Eisenhauer
АктёрDarren
Тревор Хэйес

Тревор Хэйес

Trevor Hayes
АктёрFranck
Мэрайя Ингер

Мэрайя Ингер

Mariah Inger
АктрисаMalika
Ивэн Марш

Ивэн Марш

Evan Marsh
АктёрArthur
Крис Сэндифорд

Крис Сэндифорд

Chris Sandiford
АктёрSteve
Оливия Скривен

Оливия Скривен

Olivia Scriven
АктрисаEmma

Продюсеры

Матиас Бернар

Матиас Бернар

Mathias Bernard
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Вальберг

Иван Вальберг

Актёр дубляжа
Артем Бордовский

Артем Бордовский

Актёр дубляжа
Татьяна Литвинова

Татьяна Литвинова

Актриса дубляжа
Иван Чабан

Иван Чабан

Актёр дубляжа
Валерий Чеботаев

Валерий Чеботаев

Актёр дубляжа