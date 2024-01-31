Главный герой. Апокалипсис (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Вечеринку известного блогера прерывает самый настоящий конец света. Сатирическая комедия из Канады, высмеивающая инфлюенсеров и штампы фильмов-катастроф.



Артур добился в жизни успеха: его канал набрал три миллиона подписчиков, и это надо обязательно отметить. В ход идут литры алкоголя и прочих веществ, однако масштабную тусу прерывают тревожные новости: по всему миру начался дефицит питьевой воды. Теперь всем участникам предстоит проявить чудеса выживания, запастись провизией, не умереть от жажды, а самое главное — не испортить репутацию и не растерять славу.



Какие испытания им придется пройти, расскажет «Главный герой. Апокалипсис» — фильм 2023 года


