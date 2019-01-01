Главная цель (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Даниэль пытается избавиться от наркозависимости и начать новую жизнь в Ванкувере. Планам не суждено сбыться: старый друг сводит его с подозрительным типом, замешанным в контрабанде нелегальных веществ из Таиланда. Спустя некоторое время его историей заинтересуется Виктор, который начнет свое журналистское расследование, чтобы рассказать читателям, что же на самом деле случилось с Даниэлем, оказавшимся в таиландской тюрьме за преступление, которое его вынудили совершить.



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