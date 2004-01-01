Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.6 / Из Бутана в Бенгальский залив (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.6 / Из Бутана в Бенгальский залив
55 мин0+
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Сюжет
Из Бутана в Бенгальский залив. Добро пожаловать в королевство Бутан с его высокогорьями и затерянными долинами. Вас ждут национальные танцы, рисунки величиной с дом, стрельба из лука по-бутански и увлекательное путешествие по рекам до их соединения с морем...
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