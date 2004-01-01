Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.2 / Переход в Индию (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.2 / Переход в Индию
55 мин6+
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Сюжет
Переход в Индию. Волшебный мир скал и льда - сердце Каракорумских гор. Если есть на свете место, достойное называться Залом Горных королей, то это как раз здесь: 10 из 30 самых высоких вершин планеты, и главная среди них - К2, вторая по высоте гора в мире. Ее называют горой-убийцей, дикой горой, и на нее гораздо труднее забраться, чем даже на Эверест...
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