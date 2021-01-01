9.02021, Giant Sea Serpent: Meet the Myth
Документальный52 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Гигантская морская змея (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Рассказ о сельдяном короле, или обыкновенной ремень-рыбе, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб.
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СтранаФранция
ЖанрДокументальный
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb