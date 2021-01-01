Гигантская морская змея
Wink
Фильмы
Гигантская морская змея
9.02021, Giant Sea Serpent: Meet the Myth
Документальный52 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Гигантская морская змея (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Рассказ о сельдяном короле, или обыкновенной ремень-рыбе, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб.

Гигантская морская змея смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb