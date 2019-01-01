8.22019, Seaplanes, a New Era
Документальные51 мин16+
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Гидросамолеты. Новая эра (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Наибольшего развития гидросамолеты достигли в период между двумя мировыми войнами и до 1960-х. После 1960-х годов их технические особенности и повсеместное строительство крупных аэропортов ограничили применение гидросамолетов деятельностью вблизи воды. В наше время авиастроители в разных странах мира разрабатывают прототипы, которые способны удовлетворить военные и гражданские потребности.
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