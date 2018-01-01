Wink
Детям
Герои волшебного леса
Актёры и съёмочная группа фильма «Герои волшебного леса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Герои волшебного леса»

Режиссёры

Але Абреу

Але Абреу

Alê Abreu
Режиссёр

Актёры

Лоренцо Тарантелли

Лоренцо Тарантелли

Lorenzo Tarantelli
АктёрClaé
Джулия Бените

Джулия Бените

Giulia Benite
АктрисаBruô
Стениу Гарсия

Стениу Гарсия

Stênio Garcia
АктёрJoão-de-Barro
Нилль Маркондеш

Нилль Маркондеш

Nill Marcondes
АктёрPai / Soldados

Сценаристы

Але Абреу

Але Абреу

Alê Abreu
Сценарист

Продюсеры

Лаис Боданзки

Лаис Боданзки

Laís Bodanzky
Продюсер
Луис Болоньези

Луис Болоньези

Luiz Bolognesi
Продюсер
Але Абреу

Але Абреу

Alê Abreu
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Запорожец

Александр Запорожец

Актёр дубляжа
Леон Автаев

Леон Автаев

Актёр дубляжа