Герои Шипки (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Драма, Военный116 мин12+

О фильме

Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия движется на Стамбул...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

