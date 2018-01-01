Герои Шипки (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия движется на Стамбул...
Герои Шипки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СВРежиссёр
Сергей
Васильев
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- Актёр
Константин
Сорокин
- ПКАктёр
Петко
Карлуковски
- АКАктёр
Апостол
Карамитев
- АААктёр
Анатолий
Алексеев
- ЕСАктёр
Евгений
Самойлов
- АСАктёр
Александр
Смирнов
- НМАктёр
Николай
Массалитинов
- АПСценарист
Аркадий
Первенцев
- НИПродюсер
Николай
Иванов
- ЕСХудожница
Евгения
Словцова
- ЕБМонтажёр
Елена
Баженова
- НККомпозитор
Николай
Крюков