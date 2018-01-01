Герои Шипки (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия движется на Стамбул...



