Терапевтический юмор на важнейшую тему под патронажем Джадда Аппатоу. Американский комик Гэри Гульман в своем первом спешале для HBO рассказывает о проблемах с ментальным здоровьем — острая тема, которая волнует многих, но мало кто решается говорить об этом вслух. Режиссер Майкл Бонфильо («Иконоборцы») мастерски миксует выступление Галмана в концертном зале Roulette Intermedium в Бруклине и документальные кадры, раскрывающие его борьбу с депрессией, чьи корни уходят далеко в детство. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

