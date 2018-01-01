Wink
Гениальная вечеринка
Актёры и съёмочная группа фильма «Гениальная вечеринка»

Режиссёры

Ацуко Фукусима

Atsuko Fukushima
Режиссёр
Ёдзи Фукуяма

Yoji Fukuyama
Режиссёр
Хидэки Футамура

Hideki Futamura
Режиссёр
Сёдзи Кавамори

Shoji Kawamori
Режиссёр

Актёры

Томоко Канэда

Tomoko Kaneda
Актрисаозвучка
Ринко Кикути

Rinko Kikuchi
Актрисаозвучка
Лу Ниньюань

Lu Ningjuan
Актёрозвучка
Таро Ябэ

Taro Yabe
Актёрозвучка
Юя Ягира

Yuya Yagira
Актёрозвучка

Сценаристы

Ёдзи Фукуяма

Yoji Fukuyama
Сценарист
Хидэки Футамура

Hideki Futamura
Сценарист
Сёдзи Кавамори

Shoji Kawamori
Сценарист
Мицуёси Такасу

Mitsuyoshi Takasu
Сценарист

Композиторы

Дзё Хисаиси

Joe Hisaishi
Композитор