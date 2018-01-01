Wink
Детям
Где дракон?
Актёры и съёмочная группа фильма «Где дракон?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Где дракон?»

Актёры

Мэгги Чиан

Maggie Chiang
АктрисаRoach King
Леон Дай

Leon Dai
АктёрFrog referee
Джастин Гартон

Justin Garton
АктёрPig
Гун Чжэ

Gong Zhe
АктрисаPig
Фиш Леон

Fish Leong
АктрисаCow
Шао Чунь Цюй

Shao Chun Qu
АктёрRooster
Рик Вайпер

Rick Vyper
АктёрTiger

Сценаристы

Дж. Ларри Кэрролл

J. Larry Carroll
Сценарист

Продюсеры

Джимми Хуан

Jimmy Huang
Продюсер
Ричард Хуан

Richard Huang
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Шадхин

Актёр дубляжа
Павел Кипнис

Актёр дубляжа
Станислав Стрелков

Актёр дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа

Композиторы

Нэйтан Ван

Nathan Wang
Композитор