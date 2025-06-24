Газовый свет
Wink
Фильмы
Газовый свет
8.91944, Gaslight
Драма, Нуар113 мин18+

Газовый свет (фильм, 1944) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Лондон, 1875 год. Юная Пола шокирована убийством родной тёти, популярной оперной певицы, поэтому переезжает в Италию. 10 лет спустя девушка уже достигла определённых высот в классическом пении, но её больше заботит личная жизнь. Пола выходит замуж по большой любви и, поддавшись на уговоры мужа, возвращается в лондонский дом. Страшные воспоминания не дают девушке покоя, и, кажется, она теряет связь с реальностью — начинает страдать провалами в памяти и галлюцинациями, а по ночам Поле мерещится, что газовое освещение в доме становится слабее.

Страна
США
Жанр
Нуар, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Газовый свет»