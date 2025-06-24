Лондон, 1875 год. Юная Пола шокирована убийством родной тёти, популярной оперной певицы, поэтому переезжает в Италию. 10 лет спустя девушка уже достигла определённых высот в классическом пении, но её больше заботит личная жизнь. Пола выходит замуж по большой любви и, поддавшись на уговоры мужа, возвращается в лондонский дом. Страшные воспоминания не дают девушке покоя, и, кажется, она теряет связь с реальностью — начинает страдать провалами в памяти и галлюцинациями, а по ночам Поле мерещится, что газовое освещение в доме становится слабее.

