Газовый свет (фильм, 1944) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Лондон, 1875 год. Юная Пола шокирована убийством родной тёти, популярной оперной певицы, поэтому переезжает в Италию. 10 лет спустя девушка уже достигла определённых высот в классическом пении, но её больше заботит личная жизнь. Пола выходит замуж по большой любви и, поддавшись на уговоры мужа, возвращается в лондонский дом. Страшные воспоминания не дают девушке покоя, и, кажется, она теряет связь с реальностью — начинает страдать провалами в памяти и галлюцинациями, а по ночам Поле мерещится, что газовое освещение в доме становится слабее.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Джордж
Кьюкор
- ХХАктёр
Хэллиуэлл
Хоббс
- МУАктриса
Мэй
Уитти
- ЭРАктёр
Эмиль
Рамо
- ДКАктёр
Джозеф
Коттен
- АЛАктриса
Анджела
Лэнсбери
- БЭАктриса
Барбара
Эверест
- ТСАктёр
Том
Стивенсон
- ШБАктёр
Шарль
Буайе
- ИБАктриса
Ингрид
Бергман
- ЭБАктёр
Эдмунд
Бреон
- ПХСценарист
Патрик
Хэмилтон
- ВРСценарист
Вальтер
Райш
- ДВСценарист
Джон
Вэн Друтен
- ДЛСценарист
Джон
Л. Болдерстон
- АХПродюсер
Артур
Хорнблоу мл.
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- РЭМонтажёр
Ральф
Э. Уинтерс
- БККомпозитор
Бронислав
Капер