Газонокосильщик 2
Wink
Фильмы
Газонокосильщик 2

Газонокосильщик 2 (фильм, 1996) смотреть онлайн

6.31996, Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace
Фантастика, Боевик89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Косильщик лужаек Джоуб не погиб в пламени, а стал обитателем виртуальной реальности и приступил к работе над созданием новой компьютерной системы — глобальной сети, связывающей все компьютеры так, чтобы было невозможно из нее высвободиться. Безумный Джоуб пытается воссоздать открытие своего «создателя», ученого Бенджамина Трэйса — универсальный компьютерный чип.

Страна
Великобритания, США, Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Газонокосильщик 2»