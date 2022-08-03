Газонокосильщик 2 (фильм, 1996) смотреть онлайн

Косильщик лужаек Джоуб не погиб в пламени, а стал обитателем виртуальной реальности и приступил к работе над созданием новой компьютерной системы — глобальной сети, связывающей все компьютеры так, чтобы было невозможно из нее высвободиться. Безумный Джоуб пытается воссоздать открытие своего «создателя», ученого Бенджамина Трэйса — универсальный компьютерный чип.

