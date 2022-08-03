Газонокосильщик 2 (фильм, 1996) смотреть онлайн
6.31996, Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace
Фантастика, Боевик89 мин18+
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О фильме
Косильщик лужаек Джоуб не погиб в пламени, а стал обитателем виртуальной реальности и приступил к работе над созданием новой компьютерной системы — глобальной сети, связывающей все компьютеры так, чтобы было невозможно из нее высвободиться. Безумный Джоуб пытается воссоздать открытие своего «создателя», ученого Бенджамина Трэйса — универсальный компьютерный чип.
СтранаВеликобритания, США, Япония
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
2.6 IMDb
- Актёр
Патрик
Бергин
- МФАктёр
Мэтт
Фрюэр
- ООАктёр
Остин
О’Брайен
- ЭПАктриса
Эли
Пугет
- ККАктриса
Камилль
Купер
- ПЛАктёр
Патрик
ЛаБрек
- КСАктриса
Кристал
Селеста Грант
- ШПАктёр
Шон
П. Янг
- МВАктёр
Мэтью
Валенсиа
- ККАктёр
Кевин
Конуэй
- ТОАктёр
Тревер
О’Брайэн
- РФАктёр
Ричард
Фэнси
- ЭУАктёр
Эллис
Уильямс
- КГАктёр
Кастуло
Герра
- Актриса
Молли
Шеннон
- РААктёр
Ральф
Ан
- ДБАктёр
Дэвид
Бирд
- СМАктриса
Стефани
Менуэз
- НЧАктриса
Нэнси
Чен
- АХАктриса
Аманда
Хиллвуд
- ПБАктриса
Патриша
Белчер
- ГДАктёр
Грегг
Дэниэл
- АМАктёр
Артур
Мендоза
- ДЭАктёр
Дэйл
Э. Хаус
- ДБАктёр
Джон
Бенжамин Мартин
- ЁБАктёр
Ёсио
Бе
- ККАктёр
Карл
Карлссон
- ДДАктёр
Дэвид
Джин Гиббс
- ПУАктриса
Памела
Уэст
- ДЛАктёр
Дэн
Лип
- КЭАктёр
Кенни
Эндосо
- Сценарист
Майкл
Майнер
- ЭСПродюсер
Эдвард
Саймонс
- А«Продюсер
Аврам
«Бутч» Каплан
- САПродюсер
Стивен
А. Лэйн
- ХГХудожник
Хольгер
Гросс
- ВРХудожник
Венсан
Рейно
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- ДГМонтажёр
Джоэль
Гудман
- ДММонтажёр
Джеймс
Митчелл
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк