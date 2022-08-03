Гавр
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Гавр (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Le Havre
Драма, Комедия89 мин18+

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О фильме

Марсель Маркс, в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей. Поставив крест на своих писательских амбициях, Марсель вполне доволен жизнью, проводя ее между работой, домом и ближайшим кабаком.

Страна
Германия, Франция, Финляндия
Жанр
Комедия, Драма
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гавр»