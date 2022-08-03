Марсель Маркс, в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей. Поставив крест на своих писательских амбициях, Марсель вполне доволен жизнью, проводя ее между работой, домом и ближайшим кабаком.

