Гавр (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Le Havre
Драма, Комедия89 мин18+
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О фильме
Марсель Маркс, в прошлом богемный писатель, переселяется в портовый город Гавр и становится чистильщиком сапог. Занятие, хоть и не очень хлебное, дает Марселю ощущение пользы для людей. Поставив крест на своих писательских амбициях, Марсель вполне доволен жизнью, проводя ее между работой, домом и ближайшим кабаком.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АКРежиссёр
Аки
Каурисмяки
- АВАктёр
Андре
Вильм
- КОАктриса
Кати
Оутинен
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- БМАктёр
Блондин
Мигель
- ЭСАктриса
Элина
Сало
- ЭДАктриса
Эвелин
Диди
- КДАктёр
Куок
Дунг Нгуен
- ЛАктёр
Лаика
- ФМАктёр
Франсуа
Монни
- ЛБАктёр
Литтл
Боб
- АКСценарист
Аки
Каурисмяки
- АКПродюсер
Аки
Каурисмяки
- КБПродюсер
Карл
Баумгартнер
- РБПродюсер
Рейнхард
Брюндиг
- ХХПродюсер
Ханна
Хемила
- ФКХудожник
Фридерик
Камбье
- ТЛМонтажёр
Тимо
Линнасало
- ТСОператор
Тимо
Салминен