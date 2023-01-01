Гарлемские ночи
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Гарлемские ночи

Гарлемские ночи (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Harlem Nights
Драмы, Комедии110 мин18+

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Сюжет

Красавчику Брауну, известному под кличкой «Живчик», нет равных в Гарлеме. У «Живчика» есть пистолет. У «Живчика» — отличная голова и острый язык. И именно «Живчик» должен помешать ужасной банде Багзи Колхуна завладеть ночным клубом своего отчима — знаменитого «Сахарного» Рэя.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарлемские ночи»

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