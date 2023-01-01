Гарлемские ночи (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Harlem Nights
Драмы, Комедии110 мин18+
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Сюжет
Красавчику Брауну, известному под кличкой «Живчик», нет равных в Гарлеме. У «Живчика» есть пистолет. У «Живчика» — отличная голова и острый язык. И именно «Живчик» должен помешать ужасной банде Багзи Колхуна завладеть ночным клубом своего отчима — знаменитого «Сахарного» Рэя.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Эдди
Мерфи
- Актёр
Эдди
Мерфи
- РПАктёр
Ричард
Прайор
- РФАктёр
Редд
Фокс
- ДААктёр
Дэнни
Айелло
- МЛАктёр
Майкл
Лернер
- ДРАктриса
Делла
Риз
- БТАктриса
Берлинда
Толберт
- СШАктёр
Стэн
Шоу
- Актриса
Жасмин
Гай
- ВПАктёр
Вик
Полицос
- Сценарист
Эдди
Мерфи
- РМПродюсер
Рэй
Мерфи мл.
- Продюсер
Эдди
Мерфи
- ДИХудожник
Джо
И. Томпкинс
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- ДБМонтажёр
Джордж
Бауэрс
- ВООператор
Вуди
Оменс
- ХХКомпозитор
Херби
Хэнкок