Гадкий Я: Мини-фильмы. Миньоны (фильм, 2010) смотреть онлайн

Гадкий Я: Мини-фильмы. Миньоны
8.42010, Despicable Me: Minion Madness
Мультфильм11 мин0+

В «Преображение дома» социальный работник хочет удостовериться, что в доме Грю смогут нормально жить дети. «Ознакомительный день» — миньоны, попавшие в лабораторию Грю, проходят инструктаж по технике безопасности. В «Банан» множество проголодавшихся миньонов пытается съесть один банан.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb