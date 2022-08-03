Гадкий Я: Мини-фильмы. Миньоны (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.42010, Despicable Me: Minion Madness
Мультфильм11 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В «Преображение дома» социальный работник хочет удостовериться, что в доме Грю смогут нормально жить дети. «Ознакомительный день» — миньоны, попавшие в лабораторию Грю, проходят инструктаж по технике безопасности. В «Банан» множество проголодавшихся миньонов пытается съесть один банан.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD, SD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb