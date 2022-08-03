Фургончик с мороженым (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.12017, The Ice Cream Truck
Ужасы, Триллер84 мин18+
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О фильме
Мэри переезжает из Сиэтла в пригород, где когда-то выросла. Пока муж с детьми заканчивает дела в городе, женщина не знает, чем заняться — то ли распаковывать вещи после переезда, то ли сдружиться с общительными соседками, то ли не сдружиться. И всe время еe преследует навязчивая музыка из фургончика с мороженым, который ездит по округе даже по ночам.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.2 IMDb