8.22010, Фуксия - маленькая ведьма
Семейные, Фэнтези84 мин6+
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Фуксия - маленькая ведьма (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Маленькая ведьма Фуксия хочет научиться творить чудеса. Как и ее приемный отец, она посещает школу ведьм. Там Фуксия учится колдовству и умению летать на метле. Но ее магия часто дает неожиданные результаты. Это не останавливает маленькую колдунью — ей очень интересен мир людей, в котором она знакомится с мальчиком Томми...
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Фэнтези
Рейтинг
5.6 IMDb
- ЙНРежиссёр
Йохан
Нийенхейс
- РВАктриса
Рахелле
Вердел
- ПФАктёр
Порги
Франссен
- АМАктриса
Аннет
Мальэрб
- МХАктёр
Марсель
Хенсема
- ВПАктриса
Валери
Пос
- ЛБАктриса
Лени
Бредервельд
- ЭОАктриса
Эльвира
Оут
- СвАктёр
Стейе
ван Дам
- ПвСценарист
Пол
ван Лоон
- АДПродюсер
Ален
Де Левита
- ЙНПродюсер
Йохан
Нийенхейс
- ЙвПродюсер
Йорис
ван Вийк
- ГАХудожник
Гарри
Аммерлан
- ЯТХудожник
Ян
Такс
- МШКомпозитор
Мартин
Шиммер