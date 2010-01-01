Фуксия - маленькая ведьма
Wink
Детям
Фуксия - маленькая ведьма
8.22010, Фуксия - маленькая ведьма
Семейные, Фэнтези84 мин6+
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Фуксия - маленькая ведьма (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Маленькая ведьма Фуксия хочет научиться творить чудеса. Как и ее приемный отец, она посещает школу ведьм. Там Фуксия учится колдовству и умению летать на метле. Но ее магия часто дает неожиданные результаты. Это не останавливает маленькую колдунью — ей очень интересен мир людей, в котором она знакомится с мальчиком Томми...

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Фэнтези

Рейтинг

5.6 IMDb