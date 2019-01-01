Фильм Фрида: Да здравствует жизнь!
2019, Frida - Viva la vida
Документальный16+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Фриде, заболевшей полиомиелитом ввозрасте шести лети ставшей жертвой страшной дорожной аварии ввосемнадцать, суждено было прожить тяжелую, нояркую жизнь, полную страданий, любви итворчества. Благодаря своим картинам инеповторимому стилю водежде, онастала кумиром нации, посей день вдохновляющим художников, музыкантов идизайнеров.
Фрида: Да здравствует жизнь! покупка билетов в кино онлайн
СтранаИталия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джованни
Тройло
- Актриса
Азия
Ардженто
- CKАктриса
Cristina
Kahlo
- HTАктриса
Hilda
Trujillo Soto
- LAАктриса
Laura
Andrea Vargas Bazan
- FMАктриса
Florencia
Maria Hart
- GIАктриса
Graciela
Iturbide
- МПСценарист
Марко
Пизони
- ЯМСценарист
Якопо
Магри
- ДТСценарист
Джованни
Тройло
- ОДПродюсер
Огньен
Диздаревич
- МКПродюсер
Мануэла
Калабро
- МФМонтажёр
Мария
Фантастика Валмори
- РАКомпозитор
Ремо
Анцовино