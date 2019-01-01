Фриде, заболевшей полиомиелитом ввозрасте шести лети ставшей жертвой страшной дорожной аварии ввосемнадцать, суждено было прожить тяжелую, нояркую жизнь, полную страданий, любви итворчества. Благодаря своим картинам инеповторимому стилю водежде, онастала кумиром нации, посей день вдохновляющим художников, музыкантов идизайнеров.



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