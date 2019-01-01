Фрида: Да здравствует жизнь!
Wink
Фильмы
Фрида: Да здравствует жизнь!

Фильм Фрида: Да здравствует жизнь!

2019, Frida - Viva la vida
Документальный16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Фриде, заболевшей полиомиелитом ввозрасте шести лети ставшей жертвой страшной дорожной аварии ввосемнадцать, суждено было прожить тяжелую, нояркую жизнь, полную страданий, любви итворчества. Благодаря своим картинам инеповторимому стилю водежде, онастала кумиром нации, посей день вдохновляющим художников, музыкантов идизайнеров.

Фрида: Да здравствует жизнь! покупка билетов в кино онлайн

Страна
Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг