Фрэнсис Нганну: Выкованный трудностями (фильм, 2025) смотреть онлайн

Познакомьтесь с удивительной историей Фрэнсиса Нганну. Мальчик, который родился и вырос в камерунской деревне, пробил себе путь к вершине, став суперзвездным тяжеловесом, и сменил ММА на бокс, чтобы достичь величия.



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