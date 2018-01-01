Актёры и съёмочная группа фильма «Фрэнклин и его друзья. Фрэнклини и Шишкикат»

WinkФильмыФрэнклин и его друзья. Фрэнклини и ШишкикатАктёры и съёмочная группа фильма «Фрэнклин и его друзья. Фрэнклини и Шишкикат»
Актёры
АктёрFranklin Turtle
Грэм ЙокичGraeme Jokic
Актёр
Джейк РоузманJake Roseman
АктёрMr. Owl
Джон СтокерJohn Stocker
Актёр
Кристиан МартинChristian Martyn
Актёр
Марк РамсейMark Ramsay
АктрисаHarriett
Кемден АнджелисCamden Angelis
Актриса
Хезер БембрикHeather Bambrick
Актёр
Джордж БьюзаGeorge Buza
Актёр
Хуан ЧайоранJuan Chioran
Актёр
Патрик ГэрроуPatrick Garrow
Актриса
Наоми СникусNaomi Snieckus
Актёр