Фрэнклин и его друзья. Фрэнклин и маленький пузырь (фильм, 2014) смотреть онлайн

Каждый день веселый черепашонок Фрэнклин и его друзья — Мишутка, Улитка, Кролик, Бобренок, Лисенок и Гусенок — спешат навстречу приключениям и познают важные уроки жизни. Герои мультсериала учатся строить отношения, уважать друг друга и верить в свои силы и способности.

