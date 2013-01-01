Freddie Mercury Tribute Concert - Main Show (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт состоялся под открытым небом 20 апреля 1992 года, на стадионе Уэмбли в Лондоне. Концерт был данью памяти покойному фронтмену группы Queen, Фредди Меркьюри, а все вырученные средства были отправлены на исследования ВИЧ-инфекции.



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