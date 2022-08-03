Французский связной (фильм, 1971) смотреть онлайн

Сюжет фильма крутится вокруг поимки нью-йоркскими стражами порядка банды преступников, занимающихся транспортировкой наркотиков из Франции. Полицейский Попай — его так прозвали в честь героя известного мультфильма — уверенно идет по следу гангстеров, попадая в самую гущу жизни огромного города.

