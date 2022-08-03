Французский связной (фильм, 1971) смотреть онлайн
8.91971, The French Connection
Боевик, Триллер99 мин18+
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О фильме
Сюжет фильма крутится вокруг поимки нью-йоркскими стражами порядка банды преступников, занимающихся транспортировкой наркотиков из Франции. Полицейский Попай — его так прозвали в честь героя известного мультфильма — уверенно идет по следу гангстеров, попадая в самую гущу жизни огромного города.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актёр
Фернандо
Рей
- Актёр
Рой
Шайдер
- ТЛАктёр
Тони
Ло Бьянко
- МБАктёр
Марсель
Боззюффи
- ФдАктёр
Фредерик
де Паскаль
- БХАктёр
Билл
Хикман
- ЭРАктриса
Энн
Реббо
- ХГАктёр
Харольд
Гари
- ИБАктриса
Ирис
Брукс
- ЭТСценарист
Эрнест
Тайдимен
- УФСценарист
Уильям
Фридкин
- РМСценарист
Робин
Мур
- ФДПродюсер
Филип
Д’Антони
- ДДПродюсер
Дж.
Дэвид Шайн
- КАПродюсер
Кеннет
Атт
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- ОРОператор
Оуэн
Ройзман
- ДЭКомпозитор
Дон
Эллис