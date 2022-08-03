Французский связной
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Французский связной

Французский связной (фильм, 1971) смотреть онлайн

8.91971, The French Connection
Боевик, Триллер99 мин18+

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О фильме

Сюжет фильма крутится вокруг поимки нью-йоркскими стражами порядка банды преступников, занимающихся транспортировкой наркотиков из Франции. Полицейский Попай — его так прозвали в честь героя известного мультфильма — уверенно идет по следу гангстеров, попадая в самую гущу жизни огромного города.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Французский связной»