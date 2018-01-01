Wink
Франтишек
Актёры и съёмочная группа фильма «Франтишек»

Режиссёры

Вадим Курчевский

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

АктрисаФрантишек, озвучка
Анатолий Папанов

Актёрмороз, озвучка
Мария Виноградова

АктрисаВласта / мама Власты / учительница, озвучка

Сценаристы

Владимир Лифшиц

Сценарист

Художники

Ольга Гвоздёва

Художница

Монтажёры

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Владимир Саруханов

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Композитор