Форсаж. Полный вперед! (фильм, 2024) смотреть онлайн

Искусный вор пытается сохранить украденные деньги и спасти товарища из лап коварной злодейки. Адреналиновый боевик «Форсаж. Полный вперед!» — фильм с захватывающими перестрелками и погонями.



Аферисты Вик и Вор проворачивают сложное ограбление, результат которого оказывается непредсказуемым. Вик попадает в плен, Вор остается с добычей на руках, но без напарника рядом. Кроме того, он навлек на себя гнев суровой бандитки Нуши, которая очень хочет вернуть свои деньги и не стесняется использовать Вика как разменную монету.



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