Форсаж. Полный вперед!
Wink
Фильмы
Форсаж. Полный вперед!
6.92024, Get Fast
Боевик, Драма84 мин18+

Форсаж. Полный вперед! (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Искусный вор пытается сохранить украденные деньги и спасти товарища из лап коварной злодейки. Адреналиновый боевик «Форсаж. Полный вперед!» — фильм с захватывающими перестрелками и погонями.

Аферисты Вик и Вор проворачивают сложное ограбление, результат которого оказывается непредсказуемым. Вик попадает в плен, Вор остается с добычей на руках, но без напарника рядом. Кроме того, он навлек на себя гнев суровой бандитки Нуши, которая очень хочет вернуть свои деньги и не стесняется использовать Вика как разменную монету.

Кто победит в грядущем противостоянии, вы узнаете из фильма «Форсаж. Полный вперед!» 2024 года. Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Канада
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.7 IMDb