Форсаж. Евротур (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Двое агентов ФБР отправляются в Венгрию, чтобы накрыть пиратский кинобизнес, но натыкаются на мировой заговор. Комедийный экшен «Форсаж. Евротур» — фильм о напарниках, которые преодолевают разногласия ради общей цели.



Деми и Маршалл работают в ФБР, в отделе интеллектуальной собственности. Они на дух друг друга не переносят, но вынуждены терпеть друг друга из-за службы. Однажды их отправляют на простенькое задание в Венгрии: найти членов преступной группировки, которые крадут копии мировых блокбастеров и смотрят их раньше официальных премьер. Однако на месте оказывается, что под личиной кинопиратов скрываются опасные заговорщики с планами глобального господства. Объединившись с переводчицей Майей, Маршал и Деми отправляются в приключение, чтобы спасти мир.



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