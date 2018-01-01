Wink
Форма голоса
Актёры и съёмочная группа фильма «Форма голоса»

Режиссёры

Наоко Ямада

Naoko Yamada
Режиссёр

Актёры

Мию Ирино

Miyu Irino
АктёрShôya Ishida
Саори Хаями

Saori Hayami
АктрисаShoko Nishimiya
Аои Юки

Aoi Yuki
АктрисаYuzuru Nishimiya
Кэнсё Оно

Kensho Ono
АктёрTomohiro Nagatsuka
Юки Канэко

Yuki Kaneko
Актриса
Юи Исикава

Yui Ishikawa
АктрисаMiyoko Sahara
Мэгуми Хан

Megumi Han
АктрисаMiki Kawai
Тосиюки Тоёнага

Toshiyuki Toyonaga
АктёрSatoshi Mashiba
Маю Мацуока

Mayu Matsuoka
АктрисаYoung Shoya Ishida
Сатико Кодзима

Sachiko Kojima
АктрисаYoung Kazuki Shimada

Сценаристы

Ёситоки Оима

Yoshitoki Oima
Сценарист
Рэйко Ёсида

Reiko Yoshida
Сценарист
Киёси Сигэмацу

Kiyoshi Shigematsu
Сценарист

Актёры дубляжа

Юрий Романов

Актёр дубляжа
Мария Щербакова

Актриса дубляжа
Марина Осенко

Актриса дубляжа
Олег Бондарь

Актёр дубляжа
Мария Бондаренко

Актриса дубляжа

Монтажёры

Кэнго Сигэмура

Kengo Shigemura
Монтажёр

Операторы

Кадзуя Такао

Kazuya Takao
Оператор

Композиторы

Кэнсукэ Усио

Kensuke Ushio
Композитор