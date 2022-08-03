Форма голоса
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Форма голоса

Форма голоса (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.72016, Koe no katachi
Мультфильм, Аниме124 мин18+

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О фильме

Молодой человек Сeя Исида внезапно осознаeт, что в школе умудрился превратить жизнь одноклассницы Сeко в ад только потому, что та была глухая. И теперь, хоть и запоздало, парень понял — чтобы сказать нечто важное тому, кто не может тебя услышать, вовсе не обязательно использовать голос.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
Качество
Full HD, SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форма голоса»