Форма голоса (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Koe no katachi
Мультфильм, Аниме124 мин18+
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О фильме
Молодой человек Сeя Исида внезапно осознаeт, что в школе умудрился превратить жизнь одноклассницы Сeко в ад только потому, что та была глухая. И теперь, хоть и запоздало, парень понял — чтобы сказать нечто важное тому, кто не может тебя услышать, вовсе не обязательно использовать голос.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Драма, Мелодрама, Аниме
КачествоFull HD, SD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- НЯРежиссёр
Наоко
Ямада
- МИАктёр
Мию
Ирино
- СХАктриса
Саори
Хаями
- АЮАктриса
Аои
Юки
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- ЮКАктриса
Юки
Канэко
- ЮИАктриса
Юи
Исикава
- МХАктриса
Мэгуми
Хан
- ТТАктёр
Тосиюки
Тоёнага
- ММАктриса
Маю
Мацуока
- СКАктриса
Сатико
Кодзима
- ЁОСценарист
Ёситоки
Оима
- РЁСценарист
Рэйко
Ёсида
- КССценарист
Киёси
Сигэмацу
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- МЩАктриса дубляжа
Мария
Щербакова
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Бондарь
- МБАктриса дубляжа
Мария
Бондаренко
- КСМонтажёр
Кэнго
Сигэмура
- КТОператор
Кадзуя
Такао
- КУКомпозитор
Кэнсукэ
Усио