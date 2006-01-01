Foreigner - Live at Soundstage (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Всемирно признанная в качестве самой популярной рок-группы 70-х и 80-х, Foreigner и тридцать лет спустя поражает нас своими захватывающими сенсационными выступлениями. Солист Келли Хансен и соло-гитарист Мик Джонс — мощный дуэт, благодаря которому такие песни, как Hot Blooded и Double Vision, звучат по-особенн�ому. Foreigner отличаются талантом организации зрелищ, и на этом концерте один за одним звучат хиты Cold As Ice, Juke Box Hero и Urgent, а также новый сингл Too Late.



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