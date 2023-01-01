Фома Гордеев (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
8.61959, Фома Гордеев
Драмы, Советские93 мин12+
Сюжет
Фома Гордеев - сын богатого волжского купца - не хочет быть продолжателем его дела. Уму претит грязь и несправедливость окружающей жизни. Фома ищет утешение в пьяном разгуле и диких выходках. Спустя много лет опустившийся, полубольной он оказывается на открытии ночлежного дома, построенного на деньги отца.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МДРежиссёр
Марк
Донской
- СЛАктёр
Сергей
Лукьянов
- ГЕАктёр
Георгий
Епифанцев
- ПТАктёр
Павел
Тарасов
- АЛАктриса
Алла
Лабецкая
- МСАктриса
Марианна
Стриженова
- ММАктриса
Мария
Милкова
- ИСАктёр
Игорь
Сретенский
- ГСАктёр
Геннадий
Сергеев
- АГАктёр
А.
Глущенко
- ИГАктёр
Исай
Гуров
- МДСценарист
Марк
Донской
- МГСценарист
Максим
Горький
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- МПОператор
Маргарита
Пилихина
- ЛШКомпозитор
Лев
Шварц