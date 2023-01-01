Фома Гордеев
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Фома Гордеев

Фома Гордеев (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

8.61959, Фома Гордеев
Драмы, Советские93 мин12+

Сюжет

Фома Гордеев - сын богатого волжского купца - не хочет быть продолжателем его дела. Уму претит грязь и несправедливость окружающей жизни. Фома ищет утешение в пьяном разгуле и диких выходках. Спустя много лет опустившийся, полубольной он оказывается на открытии ночлежного дома, построенного на деньги отца.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb