Фома Гордеев (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фома Гордеев - сын богатого волжского купца - не хочет быть продолжателем его дела. Уму претит грязь и несправедливость окружающей жизни. Фома ищет утешение в пьяном разгуле и диких выходках. Спустя много лет опустившийся, полубольной он оказывается на открытии ночлежного дома, построенного на деньги отца.



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