Фобия HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

Кэтрин получает в наследство от отца семейное поместье в норвежской глуши. Прибыв на место, чтобы подготовить дом к продаже, женщина попадает в круговорот мистических событий. Она пытается разобраться в происхождении темных сил, населяющих особняк, чтобы сделать его пригодным для жизни.

