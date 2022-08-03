Фобия HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Haunted
Ужасы, Криминал78 мин18+
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О фильме
Кэтрин получает в наследство от отца семейное поместье в норвежской глуши. Прибыв на место, чтобы подготовить дом к продаже, женщина попадает в круговорот мистических событий. Она пытается разобраться в происхождении темных сил, населяющих особняк, чтобы сделать его пригодным для жизни.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- СМАктриса
Сюннёве
Макоди Лунд
- ЭСАктриса
Эбба
Стинстрап
- КВАктёр
Кен
Ведсегор
- ЙКАктриса
Йорунн
Кьеллсби
- РСАктёр
Роберт
Скйэрстад
- ООАктёр
Ола
Отнес
- СЁАктриса
Сесиль
Ёстад
- ЯААктёр
Ян
Альфред Сандвен
- ЭГАктёр
Эдуардо
Гарсиа-Драгесет
- ПЭАктёр
Пол
Эспен Килстад
- МЛСценарист
Майя
Лунде
- НМПродюсер
Николай
Моланд
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- РЭКомпозитор
Раймонд
Эноксен