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Фобия HD

Фобия HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Haunted
Ужасы, Криминал78 мин18+

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О фильме

Кэтрин получает в наследство от отца семейное поместье в норвежской глуши. Прибыв на место, чтобы подготовить дом к продаже, женщина попадает в круговорот мистических событий. Она пытается разобраться в происхождении темных сил, населяющих особняк, чтобы сделать его пригодным для жизни.

Страна
Норвегия
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фобия HD»